Дипломаты РФ назвали неприемлемым отказ США в медпомощи Буту и Селезневу

Власти Соединенных Штатов Америки отказали в предоставлении медицинской помощи заключенным на территории страны россиянам Виктору Буту и Роману Селезневу, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. Подобное равнодушие недопустимо — таким образом в пятницу, 21 мая, дипломаты РФ в США расценили поведение американской стороны.

Как уточняется, просьбы заключенных Бута и Селезнева оказать квалифицированную помощь игнорируются на протяжении нескольких месяцев.

«Хотели бы подчеркнуть обязательство Соединенных Штатов в отношении находящихся на их территории заключенных росграждан», — указали сотрудники в Telegram-канале российского дипломатического ведомства, призвав принять все необходимые меры в рамках оказания помощи соотечественникам.

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Виктор Бут был задержан в Таиланде в 2008 году и передан в США, где был обвинен в намерении продать партию вооружения леворадикальной группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии» и получил в качестве наказания 25 лет тюремного заключения. В настоящий момент он уже отбыл половину этого срока. Его мать в этом году обратилась к президенту РФ Владимиру Путину и американскому лидеру Джо Байдену с просьбой договориться о возвращении ее сына в РФ. 13 мая источник «Известий» сообщил, что готовится обмен Виктора Бута на одного из отбывающих наказание в России граждан США.

О проблемах со здоровьем у Бута известно как минимум с декабря 2020 года, когда у него началось воспаление. Супруга Бута Алла отмечала, что несмотря на необходимость предоставления ее мужу антибиотиков для лечения заболевания тюремная администрация давала ее мужу только парацетамол.

Романа Селезнева, сына депутата Госдумы Валерия Селезнева, американские спецслужбы задержали на Мальдивах в 2014 году. В США его обвинили в кибермошенничестве и приговорили к 27 годам лишения свободы. Посольство России в Соединенных Штатах считает его арест незаконным и расценивает инцидент как похищение российского гражданина на территории третьей страны. В 2019 году Селезнев подавал апелляцию с целью сокращения или отмены срока лишения свободы, но получил отказ по всем пунктам.

Селезнев страдает от последствий черепно-мозговой травмы, которую он получил во время теракта в Марокко в 2011 году. Поэтому российскому гражданину постоянно требуется специальное медицинское обслуживание.