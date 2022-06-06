Четырехлетний ребенок выпал из окна многоэтажного дома в Пскове

Четырехлетний мальчик пострадал при падении из окна жилого дома на пятом этаже. По факту происшествия проводится проверка.

Инцидент произошел вечером 5 июня на улице Инженерной. Ребенок находился дома со старшей сестрой. Девочка вышла в другую комнату, когда мальчик упал. По словам очевидцев, ребенок упал на газон и сразу вскочил на ноги, пишет «Псковская лента новостей».

На место прибыла скорая помощь и сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В Абакане возбуждено уголовное дело по факту падения пятилетнего мальчика из окна на 15-м этаже. От полученных травм ребенок скончался на месте. Установлено, что малыш был дома один, он залез на подоконник и облокотился на москитную сетку.