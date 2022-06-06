Ребенок погиб в результате падения с 15-го этажа в Абакане
Пятилетний мальчик погиб в результате падения из окна 15-го этажа многоквартирного дома в Абакане. Возбуждено уголовное дело. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщила пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
«Проснувшись, ребенок, находясь в квартире один, самостоятельно залез на подоконник и открыл окно и, облокотившись на москитную сетку, не удержался и упал с высоты 15-го этажа. От полученных телесных повреждений мальчик скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.
Следственный отдел по городу Абакану ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил по факту происшествия уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
По предварительным данным, мать погибшего ребенка ушла на работу, оставив его в квартире одного, пока он спал. Отец мальчика отсутствовал в связи с вахтовым методом работы, сестра ночевала у подруги.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее, 2 июня, в городе Стерлитамак (Башкортостан) из окна шестого этажа многоквартирного дома выпал мальчик 2018 года рождения. Ребенок скончался от полученных травм.