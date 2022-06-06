Путин перечислил приведшие к глобальной инфляции и росту бедности ошибка Запада

Президент России Владимир Путин заявил, что санкции и многолетние ошибки Запада в экономической политике привели к глобальной инфляции, росту бедности и дефициту производства.

«Многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции, к разрушению привычных логистических и производственных цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия. Но, как это бывает, вместе с вызовами открываются и перспективы. Именно поэтому столь актуальным представляется девиз форума — «Новый мир — новые возможности», — сказал Путин в обращении к участникам, организаторам и гостям ХХV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее, 23 мая, Путин отметил, что все вводимые западными странами рестрикции не оказывают на российскую экономику желаемого эффекта. Напротив, она выдерживает все удары достойно.

До этого, 12 мая, российский лидер указывал на то, что авторы антироссийских санкций руководствуются близорукими раздутыми политическими амбициями и бьют по народам Европы и США. Он отмечал, что в ряде стран инфляция вплотную приблизилась к 20% годовых, а в целом по еврозоне цены на товары прибавили свыше 11%.

7 мая индийский политолог Брахма Челлани назвал антироссийские санкции обоюдоострым оружием, которое наносит вред не только России, но и Западу. Он обратил внимание на то, что рост цен спровоцировал инфляцию в США и странах-союзниках, из-за чего в свою очередь возникли политические проблемы.

4 мая заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин заявил в интервью «Известиям», что антироссийские санкции поставили Европу на колени. Он подчеркнул, что Запад с помощью санкций старается уничтожить экономику РФ, но на деле антироссийские рестрикции ставят на колени в первую очередь Европу, а не Россию.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и луганской народных республик (ДНР и ЛНР) к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года. ПМЭФ — ежегодное деловое мероприятие, в котором принимают участие главы различных государств, разработчики инновационных проектов, председатели правительств, вице-премьеры, министры, губернаторы и многие другие. К 1 июня свое присутствие подтвердили более 2,7 тыс. представителей бизнеса, из которых более 1 тыс. представлены главами компаний. В мероприятии подтвердили свое очное участие представители всех субъектов Российской Федерации.

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