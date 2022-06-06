Военный историк заявил о возможном нахождении в Мариуполе опасных спящих ячеек

В Мариуполе могут находиться спящие ячейки военных, которые всё еще представляют опасность из-за возможности организовывать террористические акты, рассказал в понедельник, 6 июня, военный историк Никита Буранов в беседе с «Известиями».

По его словам, в ходе осады российскими военными завода в Мариуполе «Азовсталь» многие украинские военнослужащие, а также боевики радикального националистического украинского формирования «Азов» (в отношении группировки в РФ возбуждено несколько уголовных дел), не желающие продолжать сопротивление, пытались покинуть город под видом мирных жителей.

«Многих поймали еще на той стадии, но я думаю, что десятки человек могли вырваться. В таком крупном городе, как Мариуполь, могут остаться еще спящие ячейки, то есть люди, которые могут связаться со своими кураторами, организовать террористические акты, нападения, атаки, обстрелы, взрывы», — отметил Буранов.

Ранее в этот день советник главы правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин рассказал, что боевики «Азова» могут всё еще находиться в Мариуполе. Он указал, что в городе остался местный криминалитет.

26 мая на заводе «Азовсталь» в Мариуполе были задержаны боевики «Азова», спрятавшиеся при сдаче в плен основных сил. По словам главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, после этого на территории предприятия не осталось украинских военных или боевиков-националистов.

20 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь». По информации ведомства, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков радикальной националистической группировки «Азов» и военнослужащих Вооруженных сил Украины.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».