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Власти ДНР допустили нахождение остатков «Азова» в Мариуполе

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Фото: ТАСС/Гердо Владимир
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Боевики радикального националистического украинского формирования «Азов» (в отношении группировки в РФ возбуждено несколько уголовных дел) могут всё еще находиться в Мариуполе. Об этом в понедельник, 6 июня, рассказал советник главы правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

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Он указал, что в городе остался местный криминалитет.

«Это (проблема оставшихся криминальных элементов. — Ред.) больше, конечно, по линии МВД ДНР, и работа активно ведется. И ведется, надо сказать, активно и грамотно. Ведется ежедневно, круглосуточно. Да, возможно, какие-то остатки ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) или того же «Азова» — кто смог куда-то уйти в город — они будут выявляться, при обнаружении будут попадать на фильтр, на следствие», — сообщил Ганин в беседе с «РИА Новости».

26 мая на заводе «Азовсталь» в Мариуполе были задержаны боевики «Азова», спрятавшиеся при сдаче в плен основных сил. По словам главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, после этого на территории предприятия не осталось украинских военных или боевиков-националистов.

20 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь». По информации ведомства, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков радикальной националистической группировки «Азов» и военнослужащих Вооруженных сил Украины.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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