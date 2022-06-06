«Азов» признавал пророссийский настрой 70% жителей Мариуполя

Секретный оперативный план радикальной националистической группировки «Азов» (против членов которого в РФ возбуждены уголовные дела) был обнаружен в Мариуполе в понедельник, 6 июня. В нем указывается, что 70% населения Мариуполя Донецкой Народной Республики (ДНР) настроены пророссийски.

«Местное население настроено пророссийски в 70% случаев», — цитирует документ, в котором речь идет о подготовке к боевым действиям в Мариуполе и его пригородах, агентство «РИА Новости».

Бумаги были найдены на базе боевиков, находящейся рядом с 61-ой городской школой. Плану был присвоен номер 1/16 и кодовое название «Шторм».

Обнаруженный документ представляет собой тщательно проработанный механизм боевых действий Украины против ДНР.

Ранее в этот день, советник главы правительства ДНР Ян Гагин сообщил, что «азовцы» всё еще могут находиться в Мариуполе. По его словам, они будут выявляться, а при обнаружении «попадать на фильтр, на следствие».

26 мая на заводе «Азовсталь» в Мариуполе были задержаны боевики «Азова», спрятавшиеся при сдаче в плен основных сил. По словам главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, после этого на территории предприятия не осталось украинских военных или боевиков-националистов.

20 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь». По информации ведомства, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков радикальной националистической группировки «Азов» и военнослужащих Вооруженных сил Украины.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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