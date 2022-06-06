Позиции ВСУ усыпали листовками с фото Арестовича в женском образе

Позиции украинских войск в Запорожской области усыпали листовками с призывом сдаваться. На них размещены фото советника главы офиса президента Украины — Алексея Арестовича в женском образе. В прошлом Арестович был актером и сыграл в фильме «Не бойся, я рядом», в котором его герою нужно было переодеться в женщину и представиться начинающей певицей Люсей Зайцевой.

Кроме Арестовича, на листовках изображены президент Украины Владимир Зеленский, предприниматель Игорь Коломойский и другие олигархи.

«Боец ВСУ! Ты погибаешь за таких, как он! Не умирайте за изменников родины. Сдавайтесь! Вас ждут дома! <...> Зачем твоим родителям оплакивать твою преждевременную смерть? Ты хочешь умереть за Коломойкого, Ахметова и Пинчука? Выбирай будущее! Не участвуй в боевых действиях и вернись к нормальной жизни. Пока не поздно — отказывайся воевать. Сложи оружие! Тебя ждут дома живым!» — приводит «РИА Новости» содержание листовок.

По данным агентства, листовки попали на территорию населенных пунктов Орехово и Гуляйполе в Запорожской области с помощью агитснарядов, которыми выстрелили из 122-мм гаубицы Д-30. Такие снаряды не имеют разрушительной силы или поражающих элементов, так как сконструированы с расчетом на разброс размещенных внутри корпуса листовок.

24 мая корреспондент телеканала «Известия» Алексей Полторанин показал, как бойцы Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) распространили с помощью артиллерийской установки агитационные листовки в районе Северодонецка. Листовки с призывами сдаться в плен кладут в специальные снаряды красного цвета. После залпа из артиллерийской установки они оказываются на территории, занятой националистами.

20 мая корреспондент телеканала «Известия» Роман Польшаков показал, как воруженные силы России и силы Донецкой Народной Республики (ДНР) запустили по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении агитационные снаряды с листовками. Украинские солдаты с помощью залпов из российских гаубиц «Гвоздика» получали подробный план о том, как сдаться в плен и при этом не стать фигурантами уголовных дел о дезертирстве у себя на родине.

В апреле стрельбу агитационными снарядами по территории «Азовстали» сняли с коптера. Видео появилось в распоряжении «Известий».

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, которая началась 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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