Корреспондент «Известий» показал работу агитснарядов под Авдеевкой в ДНР

Вооруженные силы России и силы Донецкой Народной Республики (ДНР) запустили по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении агитационные снаряды с листовками. Корреспондент телеканала «Известия» Роман Польшаков показал 20 мая, как это происходило, и что содержится внутри данных снарядов.

Украинские солдаты с помощью залпов из российских гаубиц «Гвоздика» получают подробный план о том, как сдаться в плен и при этом не стать фигурантами уголовных дел о дезертирстве у себя на родине.

«Это такие листовки-инструкции о том, как правильно оставить позиции и избежать уголовной ответственности. То есть сложить оружие, сложить позиции, чтобы тебя не обвинили в дезертирстве. То есть это даже не призыв сдастся в плен, а пошаговый план, как это сделать. При этом нужно выбирать маршрут движения в обход националистов, потому что главная их задача — не допустить оставления позиций военнослужащих и расстреливать их, чтобы они боялись отходить», — рассказал корреспондент, показав напечатанные белые листовки.

После нескольких залпов войска РФ и ДНР производят передислокацию, поскольку в ответ им может прилететь уже вполне настоящий снаряд от стороны противника, а не агитационный. Польшаков также сообщил, что всего российская армия запустила в сторону ВСУ четыре тысячи листовок.

Боец с позывным Фартовый также рассказал нашей съемочной группе, как ведется работа такими снарядами.

«Определяется район залистования, определяются расчеты для стрельбы, ставится взрыватель на высоту 400 метров, потом производится открытие залпа», — объяснил он.

В этот же день корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал, как работают зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 на харьковском направлении в ходе российской спецоперации по защите Донбасса. ЗРК может обнаружить любые объекты на расстоянии более 300 км, также сопровождать сразу до 10 целей, а стрелять одновременно по четырем.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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