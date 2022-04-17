Стрельбу по «Азовстали» агитснарядами сняли с коптера

Стрельбу агитационными снарядами по территории «Азовстали» сняли с коптера. Видео 17 апреля есть в распоряжении «Известий».

Ранее в этот день представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что окруженной на территории металлургического комбината «Азовсталь» украинской группировке предложили сложить оружие и сдаться, однако киевский режим запретил вести переговоры о сдаче в плен и приказал на месте расстреливать желающих сложить оружие украинских военнослужащих и иностранных наемников.

Ранее в воскресенье корреспондент «Известий» Семен Еремин рассказал, что завод «Азовсталь» в Мариуполе начали обстреливать листовками с предложением сдаться. Снаряды с несколькими тысячами листовок были выпущены с помощью артиллерийской установки «Гвоздика», записки содержат подробную инструкцию для украинских военных и наемников, как правильно сдаваться в плен.

В середине февраля в Донбассе ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик организовали эвакуацию жителей в РФ и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, 24 февраля он объявил о начале спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

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