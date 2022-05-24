Бойцы ЛНР агитснарядами призвали военных ВСУ сдаваться

Бойцы Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) распространили с помощью артиллерийской установки агитационные листовки в районе Северодонецка. Об этом 24 мая рассказал корреспондент телеканала «Известия» Алексей Полторанин.

Как следует из видео, листовки с призывами сдаться в плен кладут в специальные снаряды красного цвета. После залпа из артиллерийской установки они оказываются на территории, занятой националистами.

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Ранее во вторник корреспондент телеканала «Известия» Дмитрий Зименкин показал разграбленные украинскими боевиками квартиры в поселке Новотошковский в ЛНР. Как рассказал журналисту ополченец, украинские военнослужащие оставили тела убитых и разграбленные квартиры, где жили и укрепляли свои позиции.

В этот же день Зименкин побывал в разбитом укрепрайоне ВСУ около Новотошковского. На месте осталось много оружия и экипировки украинских бойцов. В брошенном штабе журналист также нашел тубус для иностранного гранатомета NLAW, стратегические карты и многое другое.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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