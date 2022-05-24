Военкор «Известий» побывал в разбитом укрепрайоне ВСУ в ЛНР

Корреспондент телеканала «Известия» Дмитрий Зименкин во вторник, 24 мая, побывал в разбитом укрепрайоне ВСУ около Новотошковского в ЛНР.

На месте осталось много оружия и экипировки украинских бойцов. Журналисту попался телефон одного из них: от самого аппарата почти ничего не осталось, а всю «начинку» забрали российские военнослужащие, чтобы передать следователям.

В брошенном штабе журналист также нашел тубус для иностранного гранатомета NLAW, стратегические карты и пустые бланки для награждения украинских боевиков.

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21 мая Зименкин пообщался с местными жителями Рубежного. Они рассказали, что вновь их окружают дроны боевиков Украины, а националисты со стороны Приволья с помощью дронов корректируют огонь, после чего стреляют из «Градов».

18 мая Зименкин побывал в поселке Воеводовка, который находится на линии соприкосновения в ЛНР. Населенный пункт оказался всего в 1,5 км от места, где продолжаются бои. Корреспонденту удалось пообщаться с местными жителями, которые рассказали об обстрелах ВСУ и гибели знакомых.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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