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Глава разведки Финляндии Пелттари удивился реакции России на планы по вступлению в НАТО

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Финляндия озадачена тем, что Россия не давит на страну после объявления о ее намерении войти в Североатлантический альянс (НАТО). Такое заявление сделал 5 июня начальник полиции государственной безопасности (SUPO) Финляндии Антти Пелттари.

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«Всё было довольно тихо [со стороны России], и будем надеяться, что так и останется. Хорошо, что ничего не произошло. Но также хорошо, что мы были готовы и способны защитить [наше] общество», — рассказал финский контрразведчик.

По его словам, Хельсинки ожидали от Москвы кибератак и гибридных выпадов во время обсуждения заявки Финляндии на вступление в НАТО, но этого не произошло, что является «позитивным» моментом.

Власти страны надеются на то, что президент России Владимир Путин принял их решение вступить в Североатлантический альянс, но предполагают, что Москва рассчитывает на возможность повлиять на количество размещенных в Финляндии иностранных войск и ядерного оружия, добавляет «Газета.Ru».

«Их интересует, каким членом НАТО будет Финляндия после вступление в альянс», — высказал Пелттари предположения властей Финляндии о российских ожиданиях.

18 мая Финляндией и Швецией были поданы заявки на вступление в Североатлантический альянс. При этом Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении стран в организацию.

Однако позже, 23 мая, сообщила о готовности Анкары содействовать вступлению скандинавских стран в альянс, если удастся разрешить противоречия по вопросам поддержки этими странами курдов, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.

МИД России критически отреагировал на заявление властей скандинавских стран о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.

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