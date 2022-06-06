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Блогер Mellstroy попал в ДТП

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Фото: Соцсети
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Скандально известный блогер Андрей Бурим, более известный под псевдонимом Mellstroy, попал в ДТП. Об этом он сообщил в своем Instagram (принадлежит признанной экстремистской в РФ организации Meta).

На опубликованных блогером кадрах видно, что его автомобиль, вероятно, врезался в столб и остался в кювете. Также показана работа экстренных служб и правоохранительных органов на месте происшествия. Поверх видеоряда добавлена надпись: «Проезжающие граждане даже скорую вызвали. Приятно».

Скандальная слава к блогеру пришла в 2020 году, когда он избил блогера Алену Ефремову на стриме — он схватил ее за шею после чего несколько раз ударил ее головой о поверхность стола. За это блогер был приговорен судом 9 июля 2021 года к шести месяцам исправительных работ.

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