В Минстрое сообщили об отсутствии угроз работе сайта министерства

Работе сайта Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации ничего не угрожает — ресурс находится под защитой и постоянным мониторингом специалистов. Об этом в воскресенье, 5 июня, сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства.

Таким образом ведомство прокомментировало распространившуюся ранее в социальных сетях информацию о взломе ресурса: на нем появилось странное сообщение, в котором отмечалось, что сайт взломала некая команда DumpForums, потребовав выкуп за данные пользователей платформы — 0,5 биткоина до 7 июня.

Ранее, 12 мая зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что России объявлена кибервойна, в которой количество участников кибератак превышает 100 тыс. человек. Он пояснил, что Сбербанк с конца февраля находится под непрерывными кибератаками.

9 мая мощной кибератаке подвергся видеохостинг Rutube, из-за которой он временно потерял работоспособность. 11 мая ответственность за взлом сайта взяла на себя группировка Anonymous.

Также 9 мая DDoS-атакам подвергся сайт «Бессмертного полка», которые, однако, не смогли помешать работоспособности сайта. Все попытки взлома сайта были пресечены, трансляция онлайн-шествия шла бесперебойно