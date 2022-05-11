Стали известны ответственные за атаку на Rutube хакеры

Хакерская группировка Anonymous призналась в совершении мощной кибератаки на российский видеохостинг Rutube, который «лег» 9 мая.

Как заявили хакеры в Twitter, им якобы удалось серьезно повредить базы данных и инфраструктуры основной версии и резервной копии сервиса, что, по их мнению, фактически уничтожило Rutube.

Как отмечает «Газета.ru», хакеры не сопроводили данное сообщение ни одним документом, принадлежащем Rutube, а следовательно, не представили доказательств. Это, по словам издания, является нетипичным для Anonymous поведением, так как они всегда опубликовывали какие-либо документы своих «жертв» при взломах. Поэтому до конца остается неясным, совершили ли они на самом деле кибератаку на российский видеохостинг или решили таким образом пропиариться.

После взлома видеохостинга в пресс-службе Rutube подчеркнули, что третьи лица не получили доступ к видеоархиву сервиса. Также сообщалось, что исходный код Rutube цел, однако на восстановление потребуется больше времени, чем предполагали инженеры.

11 мая сообщалось, что команда специалистов, которая работает над восстановлением видеохостинга, уже завершила первый этап работ.

В тот же день ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин назвал кибератаку беспрецедентной. При этом, по словам эксперта, для пользователей сервиса случившееся вряд ли чем-то грозит. О последствиях для авторов контента судить сложно, поскольку пока неизвестно, какие именно данные утекли.

23 марта в пресс-службе «Лаборатории Касперского» рассказали, что с конца февраля на устройства российских пользователей участились кибератаки с использованием программ удаленного доступа. Зачастую злоумышленники используют рассылки по электронной почте с вредоносными вложениями. Специалисты советуют защищать свои компьютерные устройства антивирусными приложениями последних версий, а также использовать технологии, которые будут автоматически проверять вложения во входящих электронных письмах.