Сайт «Бессмертного полка» подвергался DDoS-атакам 9 мая
Сайт «Бессмертного полка России» в День Победы 9 Мая подвергался DDoS-атакам, но все они были отбиты, трансляция онлайн-шествия шла бесперебойно. Об этом во вторник, 10 мая, сообщила пресс-служба движения.
«Попытки омрачить праздник успешно были отбиты системой безопасности — на сайт «Бессмертного полка России» в непрерывном режиме с самого утра 9 мая шли мощные DDoS-атаки, но трансляция «Бессмертного полка» онлайн продолжала идти в бесперебойном режиме», — говорится в сообщении.
Трансляцию мероприятия посмотрели около 1,5 млн человек.
К шествию в Москве присоединился и президент РФ Владимир Путин. В руках глава государства держал портрет отца-фронтовика Владимира Спиридоновича Путина. В российской столице участие в шествии приняло более миллиона человек, в Санкт-Петербурге на улицы вышли тоже свыше миллиона граждан.
Российский экипаж на Международной космической станции (МКС) также присоединился к акции «Бессмертный полк». Космонавты показали портреты, которые им прислали в рамках акции все желающие. Всего российский экипаж на МКС получил несколько сотен фотографий.
День Победы праздновали не только в России, но и в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в городах Украины, находящихся под защитой российских военных. В населенных пунктах тоже прошли шествия «Бессмертного полка».