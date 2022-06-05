Эрдоган назвал паникой миграционный кризис в Европе

Ситуация вокруг Украины спровоцировала панику в странах Европы из-за потоков беженцев. Такое заявление сделал в воскресенье, 5 июня, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на съезде правящей Партии справедливости и развития.

Эрдоган отметил, что Турция на протяжении 11 лет успешно справляется с нелегальной миграцией из Сирии, в то время как Европе из-за спецоперации по защите Донбасса наблюдается паника.

«Мы молимся, чтобы мир как можно скорее вышел из переживаемого им критического периода», — сказал он в ходе выступления, трансляцию которого вело турецкое агентство Anadoly на своем YouTube-канале.

Также Эрдоган отметил, что система, созданная Западом для обеспечения собственной безопасности и благополучия, разрушается.

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