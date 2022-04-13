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Украинские беженцы рассказали о переходе границы с Россией

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К российско-украинской границе многие беженцы из Украины добираются по два-три дня, кто-то на автомобилях, кто-то — пешком. Покидают страну под обстрелы неонацистов в надежде, что им удастся благополучно доехать до России. Об этом рассказал в среду, 13 апреля, корреспондент «Известий» Александр Морозов, который побывал на одной из пограничный зон.

Пересекают границу целыми семьями, очень много детей, стариков, при этом те, кто на автомобилях, клеят белый лист с надписью «Дети!» на лобовое стекло. Это своего рода оберег от неонацистов, которые могут открыть огонь по машинам, рассказал журналист.

По его словам, среди тех, кто решился идти пешком, люди разных возрастов, в их сумках самое необходимое, то, что успели забрать перед дорогой. Те кто добрался до российской погранзаставы не могут сдержать слез, ведь уезжают из родных мест многие под обстрелы, которые буквально не прекращаются на протяжении всего пути.

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«Утром проснулись, две пушки стоят в соседнем огороде. Пару дней ничего, ВСУ стреляли в другую сторону, потом стали по нам. И мы начали уезжать, сели в машину, бугор горел, стекла повылетали. Уезжали под обстрелами», — поделился один из беженцев Вячеслав.

Мужчина говорит, что за восемь лет научился буквально по звуку различать, откуда и куда производятся обстрелы.

Путь пограничной зоны беженцы называют дорогой жизни. Недавно здесь задержали мужчину, который оказался агентом Службы безопасности Украины (СБУ), он занимался на границе шпионажем.

«Я считал танки, машины, пушки, ну все. Я еще делал завалы на дорогах, закидывал деревьями, шинами, бетонными блоками. Мне обещали по поручению этих заданий, як я все сделаю, мне должны выдать 100 тысяч гривен и сохранить мою маму в живых», — рассказал он.

Сейчас в дополнения к уже существующим пунктам пропуска беженцев открывают дополнительные, чтобы не было очередей на границе, и люди с той стороны не стали жертвами атак беспилотников, заключил корреспондент.

12 апреля жители Мариуполя рассказали журналистам, в том числе иностранным, о ситуации в городе и об обстрелах со стороны украинских военных. По словам одного из местных жителей, ожидавших получения гумпомощи от России, ситуация в городе тяжелая — работы и еды нет. Жительница Мариуполя указала журналистам, что дом ее матери сгорел из-за действий ВСУ.

В этот же день беженцы из населенного пункта Рубежное в Луганской Народной Республике (ЛНР) рассказали корреспонденту «Известий» Дмитрию Зименкину о «танке-призраке». Танк приезжал к жилым домам в половине пятого утра, делал несколько выстрелов, после чего начинались обстрелы города. Причем, по словам людей, минометами пытались в него попасть, но до сих пор он не был пойман.

В середине февраля в Донецкой и Луганской народных республиках сообщили об ухудшении обстановки в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти республик организовали эвакуацию жителей в РФ и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, 24 февраля он объявил о начале спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

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