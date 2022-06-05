Путин: Россия в случае поставок на Украину дальних ракет нанесет удары по новым объектам

Россия сделает выводы в случае поставок Украине американских дальнобойных ракет и начнет наносить удары по тем целям, которые пока не поражались. Об этом в воскресенье, 5 июня, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Если они (ракеты. — Ред.) будут поставляться, из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим», — заявил Путин.

Глава государства добавил, что поставки американских ракетных систем залпового огня (РСЗО) необходимы Киеву для восполнения потерь своей боевой техники.

О поставках РСЗО HIMARS в составе очередного пакета военной помощи украинской стороне президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил 1 июня, охарактеризовав соответствующее решение как критически важное для Киева.

В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров расценил намерение поставить вооружение как прямую провокацию украинской стороны, цель которой заключается в вовлечении Запада в конфликт вокруг государства. Министр подчеркнул, что возможные поставки Киеву западных РСЗО создадут риски вовлечения третьих стран в ситуацию.

В ответ на недовольство РФ госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сослался на обещания украинского правительства отказаться от использования HIMARS для нанесения ударов по территориям России. Однако китайский военный эксперт Сун Чжунпин на страницах газеты Global Times акцентировал внимание на некорректности подобного рода заявлений, так как любое оружие подвергается злоупотреблениям одной из сторон конфликта. Более того, по его словам, сама мысль довериться американским высказываниям в принципе недальновидна.

2 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась в том, что обещание украинской стороны не использовать HIMARS против российских территорий будет исполняться. Постпред России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, в тот же день назвал накачивание Украины западным оружием военным преступлением.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР) сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».