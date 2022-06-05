Войска ВСУ за сутки 62 раза обстреляли территорию ДНР

В период с утра 4 по утро 5 июня войска Вооруженных формирований Украины (ВФУ) 62 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив 641 единицу боеприпасов. В результате погибли пятеро, еще 24 ранены, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истекшие сутки представительство сообщало о 62 фактах ведения огня со стороны ВФУ, выпустив 641 единицу различных боеприпасов. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели пяти и ранении 24 гражданских лиц, в том числе ребенка (мальчика) 2017 года рождения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Украинские формирования повредили 46 домостроений в Петровском, Куйбышевском, Ворошиловском районах Донецка, Горловке (Калининский и Центрально-Городской районы), а также 14 объектов гражданской инфраструктуры.

Утром этого же дня боевики обстреляли поселок Михайловка в ДНР. Было выпущено девять снарядов калибром 122 мм.

4 июня военный корреспондент телеканала «Известия» Родион Северьянов сообщил о серии взрывов в центре Донецка. Приблизительно в 21:10 вечера по центру города был нанесен массированный артиллерийский удар. В результате этого инцидента загорелись жилые дома и автомобили. Из местных жителей пятеро погибли и 20 пострадали, получив травмы различной степени тяжести.

Также украинские войска пустили в сторону Петровского района более 50 снарядов калибром 122 мм. Последний был зафиксирован представительством ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в 15:00 (время совпадает с московским) со стороны населенного пункта Красногоровка.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР) сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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