Украинские боевики обстреляли донецкий поселок Михайловка

Боевики Украины утром в воскресенье, 5 июня, обстреляли поселок Михайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Отмечается, что ВСУ открыли огонь в 05.55 по направлению поселков Новгородское и Михайловка.

«Выпущено девять снарядов калибром 122 мм», — уточняется в заявлении, опубликованном в Telegram-канале.

4 июня военкор «Известий» Родион Северьянов сообщил о серии взрывов в центре Донецка. Приблизительно в 21:10 вечера по центру города был нанесен массированный артиллерийский удар. Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации сообщило, что в результате обстрела загорелись жилые дома и автомобили.

Тогда в СЦКК ДНР проинформировали о пяти погибших и 20 пострадавших в результате обстрела украинских обстрелов. Атаке подверглись четыре района Донецка и город Горловка.

В этот же день стало известно, что украинские войска пустили в сторону Донецка 60 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град»: 20 — в сторону Киевского района, 40 — в сторону Петровского, где в результате обстрела погибла пожилая женщина.

Также украинские войска пустили в сторону Петровского района более 50 снарядов калибром 122 мм. Последний был зафиксирован представительством ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в 15:00 (время совпадает с московским) со стороны населенного пункта Красногоровка.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР) сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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