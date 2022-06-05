Лавров заявил о запрете Западом Киеву вести переговоры с Россией

Запад не разрешает Украине вести переговоры, ответил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров о перспективах российско-украинского диалога в субботу, 4 июня.

«Украина два месяца назад вроде бы выдвинула предложение о том, как решить этот вопрос. Мы эти предложения взяли за основу. Так через день Запад запретил украинцам продолжать этот процесс. Они ужесточили свою позицию, состоялась провокация в населенном пункте Буча, которая очевиднейшим образом была инсценирована», — сказал он в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской».

Лавров отметил, что Украина стала «разменной монетой, инструментом, которым манипулируют прежде всего США и Великобритания».

В конце марта в Стамбуле прошли российско-украинские переговоры, по итогам которых стороны договорились о нейтральном и безъядерном статусе Украины с международными гарантиями, о неприменении силы против Крыма и «отдельных регионов Донецкой и Луганской областей», напомнила «Газета.Ru».

Ранее в этот день представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговорный процесс Москвы и Киева не вселяет уверенности на результативный конец, так как украинская сторона постоянно меняет свою позицию.

22 апреля Лавров заявлял, что переговоры российской и украинской делегаций застопорились. По его словам, Москва до сих пор не получила ответа от Киева на свои предложения.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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