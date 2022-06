Елизавету II с платиновым юбилеем поздравили группа Queen и медвежонок Паддингтон

Британские знаменитости поздравили королеву Великобритании Елизавету II с 70-летием правления. Трансляцию праздничного концерта в прямом эфире вела вещательная корпорация BBC.

Среди поздравивших королеву с платиновым юбилеем были группа Queen, композитор Эндрю Ллойд Уэббер, актер и писатель Стивен Фрай, немецкий композитор Ханс Циммер, бывшая первая леди США Мишель Обама и анимированный медвежонок Паддингтон.

Сама 96-летняя Елизавета II наблюдала за концертом из Виндзорского замка пол Лондоном, так как в последнее время она испытывает дискомфорт после долгих мероприятий. При этом организаторы смогли создать впечатление присутствия монарха, включив в концерт фильм с Ее Величеством, в котором она принимает в Букингемском дворце героя детских фильмов и книг медвежонка Паддингтона и отстукивает ложечкой по ободку чайной чашки знаменитый ритм песни We will rock you группы Queen. Выступления музыкантов перемежались видеовставками с архивными кадрами с участием Елизаветы II. Свои видеопоздравления зачитали актер Дэниел Крейг, басист группы The Beatles Пол Маккартни, спортсменка Эмма Радукану и многие другие.

Когда стемнело, на фасаде Букингемского дворца было показано лазерное шоу, а затем над дворцом поднялись дроны, создававшие в воздухе движущиеся фигуры: собаку породы корги, чайник, профиль Елизаветы II и цифру 70. В завершение концерта со сцены королеву поздравили ее внук принц Уильям и наследник престола принц Уэльский Чарльз.

Праздничные торжества в честь платинового юбилея королевы длятся в Великобритании четыре дня. Их кульминацией станет воскресный парад с участием 10 тыс. человек.

Елизавета стала королевой 6 февраля 1952 года. В 2022 году ей исполнилось 96 лет. Елизавета II станет первым британским монархом, отмечающим платиновый юбилей.

3 июня глава Соединенного Королевства не смогла принять участие в службе по случаю своего платинового юбилея. В Букингемском дворце уточнили, что королева в последние месяцы испытывает проблемы с мобильностью.

2 июня лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Елизавету II с ее официальным днем рождения и 70-летием пребывания на троне.

В Лондоне 24 мая после 13-летнего строительства открылась новая ветка метро Crossrail. Она также посвящена платиновому юбилею Елизаветы II. Ожидается, что Crossrail будут пользоваться примерно 200 млн человек.

17 мая королева Великобритании Елизавета II впервые за долгое время появилась на публике — посетила вокзал Паддингтон в честь завершения строительства Crossrail. С ней был младший сын, граф Уэссекский Эдвард.