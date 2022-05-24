В Лондоне открылась новая ветка метро в честь «платинового юбилея» Елизаветы II

В Лондоне во вторник, 24 мая, после 13-летнего строительства открылась новая ветка метро Crossrail. Она посвящена платиновому юбилею — 70-летию пребывания королевы Великобритании Елизаветы II на троне.

«Первый поезд линии Элизабет из Паддингтона через центр Лондона отправился в 6:33 утра, перевозя сотни взволнованных энтузиастов транспорта. Поезд из Эбби Вуд отправился вовремя, вызвав бурные аплодисменты десятков пассажиров поезда», — пишет газета Evening Standard.

Это событие приурочено к стартующим на следующей неделе массовым мероприятиям по случаю празднования годовщины. Первое время поезда будут ходить с 06:30 утра и до 23:00 вечера во все дни, кроме воскресенья. С момента открытия практически до мая 2023 года будут работать всего девять станций, однако уже в конце следующей весны их общее число достигнет 41.

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Ожидается, что Crossrail будут пользоваться примерно 200 млн человек. В наиболее загруженное время все к тому же маю будут ходить 24 поезда с системами охлаждения. Транспортные средства могут развивать скорость до 145 км/ч.

17 мая королева Великобритании Елизавета II посетила вокзал Паддингтон в честь завершения строительства Crossrail. С королевой был младший сын граф Уэссекский Эдвард.