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Королева Великобритании Елизавета II впервые за долгое время появилась на публике

Королева Великобритании Елизавета II впервые за долгое время появилась на публике
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Фото: Andrew Matthews/Pool via REUTERS
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Королева Великобритании Елизавета II 17 мая посетила лондонский вокзал Паддингтон, сообщила газета Evening Standard. В ближайшее время там будет открыта железнодорожная ветка Crossrail, названная в ее честь.

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Одетая в ярко-желтое платье, она приехала в 11:32 утра на мероприятие по завершению строительства линии. При этом с собой у нее была трость. 96-летнюю королеву сопровождал ее младший сын граф Уэссекский Эдвард.

Это уже второе с 29 марта появление Елизаветы II на публике. До этого,13 мая, она присутствовала на конноспортивных соревнованиях в Виндзоре.

В этом году отмечается 70-летие ее правления. К этому событию в Великобритании выпустили ограниченную серию кукол Барби с лицом Елизаветы II. Как сообщила газета The Guardian, они были раскуплены за три секунды.

В феврале 2022 года Елизавета II призналась, что у нее проблемы со здоровьем. Она рассказала, что с трудом передвигается, хотя, по имеющейся информации, травм у королевы нет.

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