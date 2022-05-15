Куклы Барби с лицом королевы Елизаветы II раскупили за три секунды

Куклы Барби, которые выпустили специально к 70-летию правления королевы Великобритании Елизаветы II, были раскуплены за три секунды. Об этом 13 мая пишет газета The Guardian.

«John Lewis сообщил, что распродал весь товар в наличии за три секунды, а большинство продавцов на eBay надеются продать востребованный коллекционный экземпляр как минимум по двойной цене», — пишет издание.

Отмечается, что стоимость коллекционной куклы — £95 (около 7630 рублей).

Компания Mattel, которая занимается производством кукол Барби, сообщила, что может быть выпущена еще одна партия.

Лицо куклы практически повторяет лицо королевы. Знаменитые светлые волосы Барби были заменены суровой серой прической. Наряд для куклы подбирали исходя из стиля монархини. В итоге она одета в платье цвета слоновой кости.

Ранее, 6 февраля, сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II накануне 70-летней годовщины вступления на престол написала обращение, в котором поблагодарила общественность и свою семью за поддержку и заявила, что с нетерпением ждет празднования юбилея.

До этого, 10 января, Букингемский дворец представил программу празднования 70-летнего юбилея пребывания на троне Елизаветы II. Отмечалось, что в рамках празднования годовщины в течение полугода по всей Великобритании пройдет ряд мероприятий, которые начались уже 10 января.

Елизавета II, родившаяся в 1926 году, взошла на престол в возрасте 25 лет, сменив на нем своего отца Георга VI (1895–1952). В сентябре 2015 года Елизавета II превзошла рекорд королевы Виктории (1819–1901) по продолжительности пребывания на британском троне, а после смерти 13 октября 2016 года короля Таиланда Пумипона Адульядета (Рама IX) она стала самым долго правящим из ныне здравствующих монархов мира.