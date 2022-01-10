Объявлена программа празднования 70-летия правления Елизаветы II

Букингемский дворец представил программу празднования 70-летнего юбилея пребывания на троне королевы Великобритании Елизаветы II.

В рамках празднования годовщины в течение полугода по всей Великобритании пройдет ряд мероприятий, которые начнутся уже 10 января.

Так, уже в понедельник откроется кулинарный конкурс, где все желающие приготовят особенное блюдо, посвященное правлению 95-летнего монарха. Самые интересные рецепты будут отобраны жюри под председательством писательницы и телеведущей Мэри Берри.

Кроме того, в один из дней в период с 12 по 15 мая на территории Виндзорского замка пройдет представление с участием более 1 тыс. человек и 500 лошадей, посвященное истории Великобритании с 1558 года до сегодняшних дней.

Кульминацией празднований станет объявление четырехдневных выходных со 2 по 5 июня, известных как Юбилейные выходные. В рамках праздничных мероприятий в центре Лондона состоится парад, в котором примут участие 1,4 тыс. военнослужащих из разных подразделений королевских вооруженных сил, 200 лошадей и 400 музыкантов.

3 июня будет организована специальная праздничная служба в соборе Святого Павла в британской столице, а на следующий день в Букингемском дворце состоится концерт, в котором будут задействованы звезды шоу-бизнеса со всего мира.

Предстоящие торжества станут первым юбилеем королевы без мужа, принца Филиппа, который скончался в апреле 2021 года. Неизвестным остается тот факт, примет ли королева личное участие в мероприятиях.

В последнее время в СМИ появлялась информация о ее проблемах со здоровьем. В частности, 14 ноября она отменила участие в церемониях в рамках Дня поминовения (Дня памяти павших), так как потянула спину.

В октябре английские СМИ сообщили, что Елизавета II полностью отказалась от употребления алкоголя по рекомендациям врачей. Королева рассчитывает в наилучшей форме встретить платиновый юбилей (70 лет) пребывания на троне, который состоится 6 февраля 2022 года.

18 августа здоровье королевы Великобритании оказалось под угрозой, после того как у сотрудника шотландского замка Балморал выявили положительный результат теста на коронавирус. Несмотря на риски, королева решила, что подавать еду будет обслуживающий персонал, а семья продолжит выходить на охоту на оленей и устраивать пикники в поместье.

Елизавета II, родившаяся в 1926 году, взошла на престол в возрасте 25 лет, сменив на нем своего отца Георга VI (1895–1952). В сентябре 2015 года Елизавета II превзошла рекорд королевы Виктории (1819–1901) по продолжительности пребывания на британском троне, а после смерти 13 октября 2016 года короля Таиланда Пумипона Адульядета (Рама IX) она стала самым долго правящим из ныне здравствующих монархов мира.