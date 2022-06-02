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Ким Чен Ын поздравил королеву Елизавету II с официальным днем рождения

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Фото: REUTERS/KCNA
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Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил королеву Великобритании Елизавету II в связи с ее официальным днем рождения, а также 70-летием пребывания на троне. Об этом в четверг, 2 июня, сообщает министерство иностранных дел республики.

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«Я направляю поздравление Вам и вашему народу в связи с официальным днем рождения Вашего Величества», — приводит ведомства слова Ким Чен Ына.

Традиция отмечать два дня рождения монарха пошла с Георга II (1683–1760), который появился на свет в ноябре и в 1748 году постановил, что публично его день рождения будет праздноваться летом, когда погода лучше. Традиция была сохранена. Елизавета II, родившаяся 21 апреля, избрала именно июнь месяцем празднования своего официального дня рождения.

Торжества по поводу 70-летия пребывания королевы на троне продлятся четыре дня. Ранее это достижение, 70 лет на троне, не смог записать на свой счет ни один британский монарх.

В Лондоне 24 мая после 13-летнего строительства открылась новая ветка метро Crossrail. Она посвящена платиновому юбилею — 70-летию пребывания королевы Великобритании Елизаветы II на троне.

Ожидается, что Crossrail будут пользоваться примерно 200 млн человек. В наиболее загруженное время все к тому же маю будут ходить 24 поезда с системами охлаждения. Транспортные средства могут развивать скорость до 145 км/ч.

17 мая королева Великобритании Елизавета II впервые за долгое время появилась на публике посетила вокзал Паддингтон в честь завершения строительства Crossrail. С королевой был младший сын граф Уэссекский Эдвард.

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