Появились кадры из обстрелянного Донецка

4 июня центр Донецка подвергся обстрелу со стороны украинских боевиков. Кадры с места событий оказались в распоряжении «Известий».

На видео демонстрируются разрушения, вызванные ударом украинских радикалов. Видны поврежденные автомобили и большое количество битого стекла.

Один из местных жителей рассказал о произошедшем.

«Минут 15 назад мы собирались ложиться спать, услышали грохот такой сумасшедший, мы забежали в коридор, пригнулись. Два «прилета», видать, было слышно. Стекла посыпались на кухне, в зале, дом дрожал, мы все [вышли] на улицу. Вот такая ситуация», — поведал мужчина.

В последние дни украинские боевики значительно усилили обстрелы Донецка.

4 июня представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации сообщило об артиллерийском ударе от украинских неонацистов по двум районам в центре Донецка. В результате обстрела загорелись жилые дома и автомобили, также, по предварительной информации, есть пострадавшие.

В тот же день в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что в результате ударов со стороны украинских боевиков в Петровском районе Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) погиб мирный житель.

Также стало известно, что 4 июня украинские радикалы пустили в сторону Донецка 60 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град»: 20 — в сторону Киевского района, 40 — в сторону Петровского, где в результате обстрела погибла пожилая женщина 1944 года рождения.

Тогда же украинские боевики пустили в сторону Петровского района более 50 снарядов калибром 122 мм. Последний был зафиксирован представительством ДНР в СЦКК в 15:00 (время совпадает с московским) со стороны населенного пункта Красногоровка.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе.

Власти ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР) сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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