Пожар в административном здании в центре Тюмени локализован

Пожарно-спасательные подразделения МЧС по Тюменской области в субботу, 4 июня, локализовали возгорание в трехэтажном здании автобазы областной думы в центре Тюмени. Объект расположен на улице Ялуторовская, дом 33, и находится в непосредственной близости от исправительной колонии.

«Пожар на улице Ялуторовская, 33, локализован на площади 1500 кв. м. На месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения. Сведений о погибших и пострадавших к данной минуте не поступало. Из зоны воздействия опасных факторов пожара эвакуировано 30 автомобилей, 13 кислородных и два газовых баллона», — сообщили в Telegram-канале МЧС Тюменской области.

На месте пожара продолжается дежурство оперативных служб, в том числе полиция и скорая помощь. Специалисты ведут проливку конструкций здания.

Возгорание произошло ранее в этот же день. Загорелась кровля здания. На место оперативно прибыли 70 сотрудников МЧС и 20 единиц техники.

За день до этого, 3 июня, в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» в Москве произошло возгорание. Сообщалось, что в здании были заблокированы люди. Пожару присвоили высший ранг сложности — № 5.

Возгорание было потушено при участии свыше 340 человек и около 100 единиц техники. По последней информации, всего из бизнес-центра были эвакуированы 120 человек, спасены — 13, четверых пострадавших направили в больницы.

По факту пожара столичная прокуратура начала проверку. По информации СМИ, рассматривается несколько причин возгорания, в том числе короткое замыкание и умышленные действия.