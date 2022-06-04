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В центре Тюмени произошло возгорание кровли административного здания

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Фото: vk.com/ТЮМЕНЬ В ОБЪЕКТИВЕ
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В центре Тюмени в субботу, 4 июня, загорелась кровля административного здания. На месте работают 70 сотрудников МЧС и 20 единиц техники.

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«В 06:33 (мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: город Тюмень, ул. Ялуторовская, 33. По прибытии первых подразделений, было установлено, что происходит возгорание на кровле административного здания по предварительно информации на площади 600 кв. м», — сообщили в региональном МЧС.

По предварительным данным, никто не пострадал.

За день до этого, 3 июня, в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» в Москве произошло возгорание. Сообщалось, что в здании были заблокированы люди. Пожару присвоили высший ранг сложности — № 5.

Возгорание было потушено при участии свыше 340 человек и около 100 единиц техники. По последней информации, всего из бизнес-центра были эвакуированы 120 человек, спасены — 13, четверых пострадавших направили в больницы.

По факту пожара столичная прокуратура начала проверку. По информации СМИ, рассматривается несколько причин возгорания, в том числе короткое замыкание и умышленные действия.

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