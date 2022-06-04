Власти Херсона сообщили о краже денег у населения региона украинскими властями

Власти Украины заблокировали банковские счета на территории Херсонской области, фактически обокрав население региона. Об этом в субботу, 4 июня, сообщил замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.

«Люди не могу снять деньги. Их карточки перестали обслуживаться. Банкоматы, после отключения Украиной связи и интернета, не работают. Украина всё сделала, чтобы обокрасть людей, чтобы не выплачивать деньги, которые у них остались на счетах в банках. Это Приватбанк, Ощадбанк. Они специально всё сделали, чтобы люди не могли забрать средства со своих счетов», — сообщил глава Стремоусов в беседе с «РИА Новости».

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