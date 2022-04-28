В Херсонской области назвали сроки полного перехода на рубли

Полный переход на рубли в Херсонской области планируется осуществить в течение четырех-пяти месяцев, сообщил замглавы военно-гражданской администрации, глава комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов.

«За последний месяц Пенсионный фонд, Казначейство покинули территорию Херсонской области. Люди остались сегодня без выплат, без денежной массы, поэтому с 1 мая нами планируется введение рублевой зоны для помощи прежде всего пенсионерам, социально незащищенным слоям населения и, конечно же, бюджетным работникам», — сказал он в эфире «Россия 24».

По его словам, переход на рубли необходим из-за бегства финансовых структур Украины и отсутствия денежной массы.

Он отметил, что в области нет предпосылок для гуманитарной катастрофы. В регион снова поставляются медикаменты.

Ранее, 27 апреля, глава комитета также говорил о переходе в рублевую зону и отметил, что в переходный период в регионе будут в обращении рубль и гривна. В дальнейшем расчеты будут осуществляться полностью в рублях.

Также Стремоусов исключил возвращение освобожденной от украинских националистов Херсонской области обратно под контроль Украины. По его словам, регион будет экономически развиваться.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 15 марта заявил, что граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью контролируется российскими военными. 9 апреля корреспондент Иван Литомин рассказал «Известиям», как на здании администрации в Херсоне водрузили флаг Российской Федерации. По его словам, российский триколор вывесили сами жители города.

С середины февраля в Донбассе ухудшилась ситуация из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью, после чего была организована эвакуация мирных жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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