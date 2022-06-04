Компания Aurus заверила в отсутствии перебоев в производстве из-за поставок

Проблемы с поставками не помешают серийному производству автомобилей Aurus. Об этом в субботу, 4 июня, заявил в интервью «Известиям» директор по продажам и сервису компании Aurus Артем Юсупов.

«Мы здесь не испытываем сейчас никаких сложностей, завод полностью укомплектован всем оборудованием, которое нам необходимо для того, чтобы производить и автомобили Aurus Senat, это долгосрочная перспектива, у нас есть всё для этого, и, безусловно, внедорожник. Это отдельная и важная глава нашей истории», — уточнил он.

Как подчеркнул Юсупов, уже в IV квартале 2022 года компания выпустит в серийное производство автомобили Aurus Komendant. При этом он обратил внимание, что несмотря на изменения в логистических цепочках, всё оборудование, необходимое для имплементации в производственную линию и последующего производства данного кроссовера, доставляется в срок.

«Мы не видим глобальных проблем и надеемся, что наш план по индустриализации внедорожников, который мы еще более чем пять лет назад начали обсуждать, будет выдержан четко в срок», — подытожил директор по продажам компании.

Ранее, 8 апреля, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что представительский седан Aurus подорожает. По его словам, данная мера является вынужденной. Как указал министр, изменение прайс-листа связано не с дефицитом импортных деталей, а с тем, что автопроизводитель сам по себе терпит убытки на каждом проданном экземпляре марки, которая изначально была создана для передвижения президента РФ.

Мантуров отметил, что производитель активно ищет новые каналы поставок, рассматривая новых поставщиков и отечественные аналоги комплектующих.

В конце 2021 года цена на седан Aurus начиналась от 24 млн рублей. Размер новой прибавки министр не озвучил.

При этом он добавил, что, несмотря на сложную ситуацию на рынке, Aurus намерен запустить сборку внедорожника Komendant в Елабуге в конце 2022 года, как и планировалось. Автомобиль массой более 3 т получит пневматическую подвеску и ту же силовую установку, что и у седана Senat, и сможет похвастаться двигателем в 598 л.с.

31 марта сообщалось, что спрос на премиальные автомобили Aurus в России умеренно растет на фоне санкций. Отмечалось, что производство машин марки продолжается в соответствии с планом, несмотря на сложности с логистикой комплектующих.

Российский проект «Кортеж» (рыночное название Aurus), в рамках которого разрабатываются российские автомобили люксового класса, был запущен в 2014 году. Производитель намерен создать на базе единой платформы серию машин: седан, лимузин, кабриолет, минивэн и внедорожник.