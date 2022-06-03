Женщина пострадала при столкновении авто с поездом в Оренбуржье

На железнодорожном переезде в Бугурусланском районе Оренбургской области пассажирский поезд врезался в легковую иномарку. Об этом сообщает региональное УМВД.

Инцидент произошел 3 июня на подъезде к селу Завьяловка. Локомотив с пассажирскими вагонами врезался в автомобиль Chevrolet Lanos под управлением 52-летней женщины, пишет 56orb.ru.

В ведомстве отметили, что автомобилистка пренебрегла правилами дорожного движения в попытке проскочить прямо перед движущимся поездом.

Сейчас пострадавшая находится в больнице. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

В конце мая авария произошла на железнодорожном переезде в Калачевском районе Волгоградской области. Пассажирский состав сбил отечественную легковушку «Лада Гранта».