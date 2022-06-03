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Лукашенко заявил, что между Зеленским и украинскими военными начинается конфликт

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Между президентом Украины Владимиром Зеленским и вооруженными силами его страны (ВСУ) началось серьезное противостояние и конфликт. Об этом 3 июня заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

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«Польша, вы видите, и туда и сюда: и примем беженцев, и не примем, и деньги дайте, и через нас деньги в Украину. Уже договорились до того, что Западную Украину готовы оттяпать. Оттяпать не получится. Уже в Украине, по моим данным, между Зеленским и украинскими военными начинается серьезное противостояние и конфликт», — цитирует его БелТА.

По словам Лукашенко, это вызвано тем, что руководство ВСУ поняло, что не в состоянии продолжать сопротивление.

«Военные, как никто, понимают, что такое конфликт с Россией. Там гибнут ребята-военные. Они видят, на что способны и сколько могут воевать. А воевать дальше не смогут. Вы видите, Россия поменяла тактику», — сказал президент Белоруссии.

Договоренности Зеленского с польскими властями тоже были негативно восприняты украинскими националистическими силами, так как Варшава рассчитывает взять под контроль Западную Украину, добавил он.

«Военные Украины снесут голову любому, особенно нацики, как некоторые их называют, которые хотят иметь «самостийную, вольную Украину». Они не хотят, чтобы там были не только русские, белорусы, но и поляки. И они снесут головы всем, кто сегодня хочет расчленить Украину. Нам это не нужно», — заметил Лукашенко.

Также белорусский лидер напомнил о своем прогнозе, что украинцы еще обратятся к россиянам и белорусам с просьбой защитить Украину.

Ранее, 1 июня, в Cети появилось видео, в котором военнослужащие украинского 18-го отдельного батальона морской пехоты заявляют, что не будут бороться за Украину под руководством нынешней власти. В обращении к общественности и Киеву они объяснили, что в подразделении большие потери, командование предало личный состав, а боевой дух солдат крайне низок.

До этого, 29 мая, военный эксперт Андрей Кошкин в комментарии «Известиям» отметил, что в соцсетях появляется достаточно много роликов, где военнослужащие украинских формирований жалуются на то, что у них нет боеприпасов, соответствующее стрелковое вооружение в ограниченном количестве, их не поддерживает артиллерия, они брошены командирами.

24 мая стало известно, что украинские военные отказываются выполнять боевое задание. Они записали обращение к Зеленскому и главнокомандующему украинскими войсками Валерию Залужному, в котором рассказали, что у них нет ни одного боевого командира и никакой техники и, таким образом, их отправляют «на верную смерть».

22 мая стало известно, что Зеленский намерен внести в Верховную раду законопроект, который установит особый правовой статус для граждан Польши на территории Украины.

5 мая польский президент Анджей Дуда сказал, что границ между Польшей и Украиной в будущем «больше не будет», а граждане этих двух государств смогут «вместе жить на этой земле».

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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