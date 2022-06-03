Еще один аукцион на достройку Красногорского гидроузла объявили в Сибири

В Омской области вновь объявили о поиске подрядчика на завершение первого этапа строительства Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш. Об этом сообщает региональное правительство.

Первый этап предусматривает возведение сооружений левого берега и судоходного шлюза, а также комплекса вспомогательных объектов, инженерных сетей и систем. На сегодняшний день готовность гидроузла составляет 53%.

Как уточняет ИА «Город55», предыдущий аукцион, объявленный в конце января, был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. В связи с ростом цен на стройматериалы смету пришлось обновить, теперь максимальная стоимость контракта с подрядчиком составляет 4,606 млрд рублей.

Когда подрядная организация будет определена, власти проведут аукционы на проведение строительного контроля, авторского надзора, технологического присоединения объекта к электросетям, которые были учтены при обновлении сметы.

По информации ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», в 2021 году максимальные уровни реки Иртыш фиксировались на уровне ниже среднемноголетних значений. Падение составило 0,2–0,7 м. Минимальные уровни в июле–августе достигали 0,2–0,9 м. Затруднение судоходства наблюдается около села Покрово-Иртышское под Омском.

«Уровень воды в реке Иртыш всегда сезонно падал, но в прежние годы воды всё равно было больше. Мы замечаем по своей работе, когда возим грузы, что идет процесс обмеления», — отметил заместитель гендиректора по грузовой и коммерческой работе АО «Омский речной порт» Константин Кочанов.

По его словам, с конца мая 2022 года уровень воды ежедневно становится ниже на 10–15 см. Чтобы судно не село на мель, приходится снижать грузоподъемность и перевозить меньше.

Эксперты уверены, что реализация проекта решит проблему обмеления Иртыша, а также положительно скажется на сроке службы причалов, мостов, дюкеров и набережных, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Строительство гидроузла началось в 2012 году и должно было завершиться в 2016-м, однако из-за банкротства генподрядчика в 2014 году работы были приостановлены. Готовность объекта на тот момент составляла 52,48%. Решение о возобновлении строительства губернатор региона Александр Бурков принял в 2018 году.