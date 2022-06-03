Зеленский подписал указ о принятии в гражданство Украины журналиста Невзорова и его жены

Президент Украины Владимир Зеленский предоставил гражданство своей страны признанному в России иноагентом журналисту Александру Невзорову и его супруге Лидии. Как сообщил 3 июня советник главы украинского МИДа Антон Геращенко, гражданство Невзоровы получили «за выдающиеся заслуги перед Украиной».

Перед тем как получить новые паспорта, Александр и Лидия Невзоровы прошли обязательную в таких случаях на Украине проверку на присутствие в базе Интерпола и других международных организаций. Как сообщила «Газета.Ru», среди документов, которые появились в Сети в связи с запросом Невзорова на получение гражданства другой страны, был найден запрос от украинского консульства в Италии в полицию Украины, датированный 28 апреля 2022 года. В Италии у семьи журналиста есть недвижимость.

В России на Невзорова 22 марта было заведено уголовное дело в СК РФ по статье о распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации. 6 мая Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения журналисту в виде заключения под стражу на два месяца. 25 мая Московский городской суд, рассмотрев апелляционную жалобу стороны защиты Невзорова на решение Басманного суда о его заочном аресте, оставил его без изменений.

22 апреля Минюст РФ внес журналиста в реестр СМИ-иноагентов, а позднее, 4 мая, МВД России объявило Невзорова в розыск.

По данным следствия, 9 марта журналист опубликовал на своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) и 19 марта на канале в YouTube «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле ВС России родильного дома в городе Мариуполе».

Президент России Владимир Путин 4 марта подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о ВС РФ. Так, Уголовный кодекс РФ дополнился ст. 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации». По ней предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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