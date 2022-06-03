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В Госдуме оценили вероятность скорого вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Депутат Белик: стремительного вступления Финляндии и Швеции ждать не стоит
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Фото: Global Look Press/XinHua/Ninni Andersson/Government Offic
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Стремительного вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс (НАТО) ожидать не стоит. Об этом в пятницу, 3 июня, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

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«Турция до сих пор не одобрила расширение блока, заявив о своих требованиях, так что стремительного вступления в альянс Финляндии и Швеции ждать не стоит. Кроме того, коллективный Запад принимает решения, ориентируясь на ситуацию на Украине. Наша страна своевременно начала спецоперацию, опередив воплощение реальных угроз собственной безопасности. А то, что многие страны отказались критиковать Москву за проведение спецоперации, стало для США сюрпризом», — указал он.

По словам политика, Запад ориентируется на происходящее и принимает решение на ходу. Неслучайно США и их союзники делают ряд заявлений, противоречащих друг другу, сначала заверяют в одном, затем — в другом, делают третье, указал Белик.

«США и страны НАТО не хотят вступать в открытое противостояние с Россией, риски эскалации им ни к чему, поэтому в противостоянии с Россией в качестве инструмента используется Украина», — заключил парламентарий.

Ранее в этот день замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский предположил, что вопрос вступления Швеции и Финляндии в НАТО вряд ли удастся согласовать к саммиту, который пройдет в Мадриде с 28 по 30 июня.

Он отметил, что до мероприятия осталось не так много времени, а это означает, что срок для расширения НАТО слишком короткий. Замминистра пояснил, что вступление в альянс новых членов — «намного более долгосрочный процесс, который требует процессов в отдельных государствах. Это не так быстро и не так просто». Он выразил уверенность, что решение вопроса займет «минимум несколько месяцев».

При этом Яблоньский заявил, что Турция в итоге не станет блокировать вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс, но точно будет настаивать на представленных ранее условиях.

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в Североатлантический альянс. При этом Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о расширении. Однако позже, 23 мая, сообщила о готовности Анкары содействовать вступлению скандинавских стран в альянс, если удастся разрешить противоречия по вопросам поддержки этими странами курдов, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.

1 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Финляндия и Швеция не представили никаких документов по вопросу урегулирования разногласий между Анкарой, Стокгольмом и Хельсинки.

МИД России критически отреагировал на заявление властей скандинавских стран о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.

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