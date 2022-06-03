В Польше спрогнозировали нескорое вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Вопрос вступления Швеции и Финляндии в НАТО вряд ли удастся согласовать к июньскому саммиту альянса. Такое мнение выразил 3 июня в эфире утренней программы радиостанции RMF заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

Саммит Североатлантического альянса будет проходить в Мадриде с 28 по 30 июня.

Яблоньский отметил, что до мероприятия осталось не так много времени, а это означает, что срок для расширения НАТО слишком короткий. Замминистра пояснил, что вступление в альянс новых членов — «намного более долгосрочный процесс, который требует процессов в отдельных государствах. Это не так быстро и не так просто». Он уверен, что решение вопроса займет «минимум несколько месяцев».

Помимо этого, Яблоньский заявил, что Турция в итоге не станет блокировать вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс, но точно будет настаивать на озвученных ранее условиях.

«Но переговоры идут, думаю, что они приведут к тому, что мы будем иметь двоих очередных членов НАТО в короткий срок», — подчеркнул он.

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в Североатлантический альянс. При этом Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о расширении. Однако позже, 23 мая, сообщила о готовности Анкары содействовать вступлению скандинавских стран в альянс, если удастся разрешить противоречия по вопросам поддержки этими странами курдов, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.

1 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Финляндия и Швеция не представили никаких документов по вопросу урегулирования разногласий между Анкарой, Стокгольмом и Хельсинки.

МИД России критически отреагировал на заявление властей скандинавских стран о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.