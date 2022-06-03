Путин обсудит с президентом Сенегала ситуацию с украинским зерном

Президент РФ Владимир Путин, скорее всего, обсудит с лидером Сенегала Маки Саллом проблему вывоза зерна из Украины. Об этом 3 июня сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«С высокой долей вероятности могу предположить, что президент даст исчерпывающие объяснения своего видения ситуации с украинским зерном, расскажет ситуацию де-факто, реальное положение дел. Еще раз объяснит, что происходит, кто заминировал порты, что нужно, чтобы пошло зерно, что никто не блокирует порты со стороны России. Всё это будет доведено до сведения африканских гостей», — сказал он журналистам.

Кроме того, по словам Пескова, тема украинского зерна будет высоко стоять в ходе запланированного на следующую неделю визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Турцию.

Президент Сенегала прилетел в Сочи для переговоров с Путиным ранее в этот день.

До этого, 1 июня, Лавров заявил, что Путин и и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган договорились, что Анкара поможет в разминировании украинских портов.

31 мая глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу пояснил, что одной из проблем по безопасному выводу судов с зерном являются мины в море, установленные Украиной в Одесской области. Другой причиной сложностей, по его мнению, являются антироссийские ограничения, из-за которых РФ не может застраховать суда и получить сервис в других портах.

Лавров, в свою очередь, отметил, что от Киева необходимо добиться разминирования выходов из портов. По его словам, Россия предпринимает меры для свободного вывоза украинского зерна уже больше месяца.

30 мая глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о необходимости договориться с Россией о вывозе с Украины 20 млн т пшеницы. Он уточнил, что соглашение с РФ нужно, чтобы использовать морские пути.