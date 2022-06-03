В Кремле допустили использование тактики ВС РФ на «Азовстали» в дальнейшем

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 3 июня заявил, что Вооруженные силы РФ используют опыт, полученный в ходе спецоперации по защите Донбасса, для дальнейших боевых действий.

Таким образом он прокомментировал возможное повторение тактики российских военных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе на предприятии в Северодонецке.

«Вопрос тактики и даже стратегии все-таки лучше задавать в Министерство обороны. Но, разумеется, каждый день ведения специальной военной операции добавляет новый опыт. И, конечно, этот опыт используется в ходе продолжения этой операции», — сказал Песков на брифинге.

Пресс-секретарь российского лидера отказался комментировать слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что специальная операция ускорилась. Однако Песков отметил, что операция достигла определенных результатов и будет продолжаться до выполнения всех целей.

«Достигнуты определенные результаты: от пронацистски настроенных Вооруженных сил Украины, а также непосредственно от националистических элементов освобождены многие населенные пункты, обеспечена возможность людям приступить к налаживанию мирной жизни. Эта работа будет продолжаться до того момента, когда все цели специальной военной операции будут достигнуты», — сказал он.

Ранее в этот день командир добровольческого батальона «Пятнашка» Ахра Авидзба заявил, что авдеевский коксохимический завод может стать новой «Азовсталью». Он подчеркнул, что украинским боевикам дадут время покинуть территорию комбината и сдаться и после того, как время выйдет, их не будут ждать.

1 июня стало известно, что силы Луганской Народной Республики (ЛНР) и России контролируют свыше 70% территории Северодонецка, взятие города под полный контроль ожидается в ближайшее время. Днем ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что на подконтрольном вооруженным силам Украины химкомбинате «Азот» в Северодонецке подорвана емкость с химикатами. Там, предположительно, находилась азотная кислота.

Как 30 мая пояснил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин, установление контроля над Северодонецком завершит освобождение всей территории ЛНР от украинских радикалов и позволит ВС РФ развить дальнейшее наступление на Славянск и Краматорск.

20 мая российским войскам сдались в плен последние боевики «Азова», скрывавшиеся на заводе «Азовсталь». С 16 мая в ходе российской спецоперации всего сдались 2439 боевиков «Азова» и военнослужащих Вооруженных сил Украины, заблокированных на территории завода.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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