Аксенов предупредил Украину об ответе со стороны РФ в случае ударов по Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу, 3 июня, предупредил украинские власти, что попытки нанести ракетный удар по полуострову приведут к тому, что в ответ Москвой будут уничтожены центры принятия решений в Киеве.

Таким образом он отреагировал на слова советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, который в интервью украинским СМИ заявил, что Киев может нанести удар по Крыму из американского оружия, так как считает его не российской, а украинской территорией. Более того, по его словам, полуостров якобы уже успешно бомбили.



«Если бы Украина действительно нанесла «успешные» удары по Крыму, то Киев уже давно трубил бы об этой «перемоге» на весь мир. С другой стороны, после таких успехов на месте центров принятия решений в Киеве уже были бы глубокие воронки. Украинская власть уже предупреждена, что именно таким будет ответ России на попытки применить американское оружие по территории России», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.



По словам главы полуострова, мнение киевских политиков о принадлежности Крыма никого не волнует, а вооружение, поставляемое Вашингтоном Украине, до места назначения не доберется — «наши вооруженные силы об этом позаботятся».



Аксенов также добавил, что шумиха вокруг так называемого ленд-лиза для Украины во многом связана с мифологизацией этой темы.



«Американская пропаганда утверждает, что ленд-лиз стал чуть ли не главным фактором победы СССР над нацизмом, хотя на самом деле это абсолютно не соответствует действительности. Киевский режим этому мифу верит. Совсем как Гитлер в сорок пятом верил в чудо-оружие, которое принесет ему победу. Чем это закончилось, все знают», — заключил Аксенов.

1 июня президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон направит Украине новый пакет военной помощи, который включает РСЗО HIMARS. Американский лидер отметил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Киев и поставлять оружие и оборудование. Тогда же высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что США получили заверения Киева о неприменении Украиной передаваемых ей американских РСЗО против объектов, находящихся на территории России.

Однако 2 июня депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил нанесения ударов ракетами HIMARS по целям в РФ.

В Москве к поставкам американских РСЗО Киеву отнеслись негативно. 2 июня официальный представитель российского МИДа Мария Захарова усомнилась в том, что обещание украинской стороны не использовать HIMARS против российских территорий будет исполняться. Постпред России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, в тот же день назвал накачивание Украины западным оружием военным преступлением. В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что возможные поставки Киеву западных РСЗО создадут риски вовлечения третьих стран в ситуацию.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Министерство иностранных дел России неоднократно призывало страны перестать накачивать украинскую сторону оружием. Так, 27 апреля Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия. Она отметила, что такие действия приводят к гибели людей.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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