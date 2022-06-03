В конгрессе США предложили ввести санкции против Венгрии

Возможность санкций против Венгрии, которая противится введению эмбарго на российскую нефть, предложил рассмотреть член палаты представителей США Раджа Кришнамурти. Он направил госсекретарю Энтони Блинкену письмо с предложением, сообщает в пятницу, 3 июня, RT.

«Особенно меня беспокоит продолжающееся противодействие Венгрии нефтяному эмбарго Евросоюза, и я убедительно прошу вас рассмотреть все возможные инструменты, в том числе санкции, чтобы достичь с Венгрией окончательной договоренности по запрету российской нефти», — говорится в письме конгрессмена.

Кришнамурти уверен, что перекрытие «ключевого источника доходов» России поспособствует приостановке спецоперации РФ в Донбассе. Тогда как эмбарго на нефть со стороны ЕС усилит давление на российскую экономику.

Американский парламентарий призвал Госдепартамент применять двусторонний подход: усилить приверженность инвестиционному фонду «Инициативы трех морей» для поддержания энергобезопасности Центральной Европы и рассмотреть возможность введения ограничительных мер против венгерских компаний, которые до сих пор сотрудничают с экспортерами нефти из РФ.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 31 мая заявил, что Европа из-за введенных ею санкций против России «пляшет» на краю мирового экономического кризиса. Он отметил рост цен на энергоносители и увеличение инфляции. По его словам, управлять венгерской экономикой при более дорогой нефти в такой ситуации было бы невыносимо, но пока этого удалось избежать.

Тогда же Орбан подтвердил отсутствие компромисса по эмбарго на нефть из России, обвинив Еврокомиссию в неправильном подходе к проблеме. Однако это не помешало представителям стран Евросоюза 2 июня утвердить текст юридических документов по новым санкциям против РФ.

Шестой пакет рестрикций ЕС предусматривает отключение от SWIFT трех российских и одного белорусского банка, а также частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российской нефти по морю. ЕС также усилил ограничения на экспорт химикатов и высоких технологий в Россию и расширил перечень граждан РФ, попадающих под санкции.

Согласование шестого пакета санкций стало самым долгим за всё время. Страны ЕС не могли достичь согласия в течение нескольких недель из-за разногласий по поводу эмбарго на нефть. В итоге 18 мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил о блокировке нового пакета антироссийских санкций.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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