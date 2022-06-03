Нагорный Карабах ведет переговоры о признании с Арменией

Администрация непризнанного Нагорного Карабаха ведет переговоры с Арменией о признании республики, однако подвижек пока нет. Об этом в пятницу, 3 июня, рассказал государственный министр Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Артак Бегларян.

«С Арменией ведутся переговоры, осуществляются контакты по вопросу признания независимости Нагорного Карабаха, но в настоящее время подвижек по данному вопросу пока нет», — сказал Бегларян в интервью «РИА Новости».

По словам Бегларяна, уже можно утверждать, что Армения признала Нагорный Карабах, поскольку между странами поддерживаются горизонтальные связи «как равный с равным».

3 июня Артак Бегларян заявил, что урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе невозможно из-за больших противоречий в позициях властей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана. Бегларян обратил также внимание на основу этих противоречий: если для Азербайджана это вопрос «престижа, амбиций», то для Нагорного Карабаха это «вопрос жизни и смерти, своего существования и вопрос исторической справедливости».

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Регион, в котором живут в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. В том числе документ предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.