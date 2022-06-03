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В Нагорном Карабахе спрогнозировали развитие диалога с Азербайджаном

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Урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе невозможно из-за больших противоречий в позициях властей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана. Такое заявление сделал 3 июня государственный министр НКР Артак Бегларян.

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«В обозримом будущем всеобъемлющее урегулирование нагорно-карабахской проблемы представляется невозможным, поскольку в позициях Арцаха и Азербайджана имеются серьезные противоречия — они диаметрально противоположны», — сказал Бегларян в беседе с «РИА Новости».

Бегларян обратил также внимание на основу этих противоречий: если для Азербайджана это вопрос «престижа, амбиций», то для Нагорного Карабаха это «вопрос жизни и смерти, своего существования и вопрос исторической справедливости».

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Регион, в котором живут в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. В том числе документ предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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