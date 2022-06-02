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Врач рассказала об опасности бесконтрольного приема слабительных средств

Врач-валеолог Синицина рассказала об опасности бесконтрольного приема слабительных средств
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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Ulrich Niehoff
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Врач-валеолог компании «Мейтан» Лидия Синицина рассказала в четверг, 2 июня, об опасности приема слабительных препаратов. Специалист отметила, что их бесконтрольный прием провоцирует, в частности, появление смертельно опасных опухолей.

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По словам медика, чаще всего люди используют слабительные для похудения и как средства от запоров. Однако во многих случаях прием этих препаратов не оправдан, а иногда и губителен для нормальной работы кишечника и здоровья в целом. Из организма уходят электролиты, натрий, калий, что приводит к обезвоживанию организма и дальнейшим запорам.

«Практически все слабительные препараты нельзя принимать без назначения и длительно, чтобы избежать привыкания. Естественная работа кишечника со временем снижается, ведь он адаптируется к тому, что за него «делают работу», — сказала Синицина в беседе с Lenta.Ru. Она добавила, что прием слабительных также провоцирует боль в животе и токсическое повреждение почек или печени.

Валеолог считает, что наиболее опасными являются препараты, содержащие сенну, поскольку это ведет к повреждению эпителиальных клеток, а также расстраивает моторику и секреторную функцию.

«Это приводит к гиперпигментации слизистых, формируются дистрофические изменения стенок кишки, что угрожает провокацией роста опухолей», — предупредила она. Кроме того, если очень часто пить таблетки с сенной, кишечные бактерии могут мутировать и даже стать канцерогенными.

Синицина подчеркнула, что, если прием слабительных препаратов всё-таки обязателен по назначению врача, важно во время курса лечения пить больше воды, иначе возникает угроза кишечной непроходимости.

Врач подчеркнула, что для нормализации стула иногда достаточно наладить правильное питание. Даже одна порция овощей или фруктов способна улучшить моторику кишечника. Если же растительная клетчатка, добавленная в рацион, не помогла, необходимо обратить внимание на микрофлору ЖКТ, обратиться к врачу и пройти обследование.

Ранее, 14 мая, врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала «Известиям», что бесконтрольный прием витаминов может привести к серьезным проблемам со здоровьем вследствие развития состояния под названием «гипервитаминоз». Наиболее опасной считается передозировка витаминами А и Д, пишет «Москва 24».

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