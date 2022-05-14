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Эндокринолог назвала опасность бесконтрольного приема витаминов

Эндокринолог Михалева: переизбыток витамина Д может привести к развитию проблем с сердцем
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Фото: Global Look Press/Aleksander Polyakov
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Бесконтрольный прием витаминов может привести к серьезным проблемам со здоровьем вследствие развития состояния под названием «гипервитаминоз». Наиболее опасной считается передозировка витаминами А и Д, рассказала «Известиям» врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

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«Гипервитаминоз — комплекс симптомов, который возникает при переизбытке витаминов в организме. В первую очередь речь идет о больших дозах жирорастворимых витаминов (А, Д, Е, К), поскольку они хорошо всасываются, но медленно выводятся из организма. Передозировка данными витаминами может нанести серьезный вред организму и вызвать ряд неприятных симптомов. Наиболее опасные из них в этом плане — это витамины А и Д», — рассказала врач.

Так, по словам эндокринолога, переизбыток витамина А может проявляться не только неприятными симптомами (тошнота, усталость, головная боль), но и привести к более серьезным проблемам со здоровьем: бессоннице, нездоровой потере массы тела, болям в костях и суставах, повышенному риску переломов костей, нарушениям менструального цикла, носовым кровотечениям, выпадению волос. Самое опасное воздействие, связанное с витамином А — это негативное влияние на плод во время беременности, особенно на ранних сроках.

Говоря о переизбытке витамина Д, врач выделила такие возможные симптомы, как: тошнота, рвота, потеря аппетита, зуд кожи. Однако основная опасность заключается в избыточном накоплении кальция под воздействием больших доз витамина Д. Избыток кальция откладывается в организме, что может привести к образованию камней в почках, кальцификации сосудов и прогрессированию сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно опасны последствия передозировки витамина Д для беременных, так как это может вызвать патологию плода, а также болезни костной системы у новорожденных.

«Переизбыток витамина Е — более редкое явление. Длительный прием высоких доз может привести к расстройству ЖКТ, слабости, усталости, диплопии, головным болям. Передозировка витамина Е может приводить к снижению свертываемости крови и риску кровотечений, особенно у пациентов, принимающих антикоагулянты. Также витамин Е может снижать эффективность лечения железодефицитной анемии из-за нарушения усвоения препаратов железа», — отметила Михалева.

Витамин К регулирует процесс свертывания крови и его переизбыток у пациентов с риском тромбозов может вызвать повышенную свертываемость, а также свести на нет эффективность приема антикоагулянтов, что может быть опасным для пациентов после инфаркта миокарда.

Врач также отметила, что водорастворимые витамины (например витамины группы В, витамин С) тоже могут вызвать передозировку. Однако, для этого нужны гораздо более высокие дозы, поскольку они лучше выводятся из организма и меньше накапливаются.

При этом для того, чтобы понять, какая дозировка требуется в соответствии с индивидуальными показателями, Михалева рекомендовала проконсультироваться с врачом.

Ранее, 14 апреля, врач-валеолог косметической компании «МейТан» Лидия Синицина рассказала о том, как распознать у себя дефицит витаминов до проявления первых симптомов. Так, помимо общего ухудшения самочувствия организм может сигнализировать о нехватке необходимых веществ и весьма нестандартными способами. К ним относятся желание грызть лед, частое покашливание, набухшие десны, бессонница, частое онемение или покалывание в конечностях, выпадение волос.

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