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Басурин рассказал о потерях ВСУ при неудачной попытке прорыва в Авдеевке

Басурин: ВСУ потеряли около 70 человек и три танка при попытках прорыва в Авдеевке
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Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) при неудачных попытках прорыва в Авдеевке потеряли порядка 70 человек убитыми и три танка, сообщил 2 июня замглавы управления Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

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«Два таких случая было в районе Авдеевки. <...> Противник понес в первый раз колоссальные потери. Были уничтожены три танка, два подбито. <...> До 70 солдат были уничтожены», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

При этом во время попытки прорыва в районе Новомихайловки были ликвидированы 15 украинских военных.

Ранее в этот день он рассказал, что за прошедшую неделю силы ДНР отразили три попытки прорыва украинских военных в районе Авдеевки и Новомихайловки. В частности, в Авдеевке ВСУ предприняли две попытки атаковать, в Новомихайловке — одну.

Также он сообщил о подавлении попытки контрнаступления ВСУ на юго-западе Донецка.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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